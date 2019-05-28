В Азовском море украинские катера учились стрелять из артиллерии

28 мая, 2019, 10:43

В Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что обучение в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВСУ.

Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировались по противовоздушной обороне и связи.

В Минобороны отметили, что подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты ООС к реагированию на развитие событий в районе ответственности.