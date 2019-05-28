Украинская биатлонистка рассказала, как Лукашенко уговаривал ее выступать за Беларусь

28 мая, 2019, 15:42

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашка, которая перебралась в нашу страну из Беларуси, рассказала о разговоре с Александром Лукашенко и попытках ее вернуть

Слова биатлонистки приводит "Трибуна".

"Предлагал ли Александр Лукашенко вернуться в Беларусь? Да, были моменты в разговоре, когда он предлагал вернуться, но я отвечала четко: "Нет". Я тогда понимала, что это уже невозможно", - сказала Блашко.

Спортсменка призналась, что разговор с президентом Беларуси вышел длинный.

"Если понимать, какой он занятой человек, то разговор получился очень длинный. Думаю, точно час или полтора. Был определенный стресс, надо было встретиться с человеком, который занимает высший пост в стране. Кроме того, я совершенно не знала, о чем будет разговор. и даже не предполагала, на какую тему он перейдет. Скажу честно, была полная неизвестность. И пугало именно это. А так мы очень тепло пообщались, и, думаю, поняли друг друга в какой-то момент и не попрощались на негативной ноте. Однако в то время я уже озвучила свое решение о том, что не вернусь назад, и изменить его не могла", - заявила Блашко.