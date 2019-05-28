Украина и Мексика готовятся ввести безвиз

28 мая, 2019, 08:57

Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров об отмене визовых требований для граждан двух стран

Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает Европейская правда .

Отмечается, что 27 мая впервые провели полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам.

В частности, главный вопрос переговоров - отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики.

"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики", - отметил Погорельцев.