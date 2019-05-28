Украина сможет продавать свои облигации через платформу Bloomberg, - НБУ

28 мая, 2019, 13:27

После присоединения украинского фондового рынка к международному депозитарию Clearstream, Украина будет иметь возможность продавать свои облигации через международные площадки Bloomberg и Refinitiv

Об этом говорится в презентации Национального банка Украины.

К концу июня запланировано начало торгов через международные площадки.

Отметим, что торговые площадки Bloomberg являются одними из наиболее распространенных инструментов торговли ценными бумагами в мире. Эта площадка работает с помощью специальных терминалов, имеющих доступ к биржевым торгам, а также к информационным потокам и сообщениям.

Отмечается, что выход Украины на крупные международные площадки торговли ценными бумагами позволит значительно облегчить инвесторам доступ к государственным долговым ценным бумагам и ускорит поступление государственных займов.