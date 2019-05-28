Украина прогнозируют рекордный урожай черешни

28 мая, 2019, 09:27

Урожай черешни в Украине в 2019 году может стать рекордным за всю историю

Об этом сообщает ТСН.ua .

"Специалисты прогнозируют, что экспорт может превысить 5 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Если в 2018 году 80% всей украинской черешни продавали в Россию через Беларусь и Молдову, то в этом году ожидаются первые поставки в страны Ближнего Востока.

"Возросло также количество отечественных предприятий, получивших специальные сертификаты для поставок в Европу. Там в этом году неурожай из-за погодных условий", - отмечает издание.

Украинцы же покупать черешню в июне по прошлогодним ценам или даже немного дешевле.