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Espreso.tvОбществоУкраина прогнозируют рекордный урожай черешни

Украина прогнозируют рекордный урожай черешни

Урожай черешни в Украине в 2019 году может стать рекордным за всю историю

Об этом сообщает ТСН.ua .

"Специалисты прогнозируют, что экспорт может превысить 5 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Если в 2018 году 80% всей украинской черешни продавали в Россию через Беларусь и Молдову, то в этом году ожидаются первые поставки в страны Ближнего Востока.

"Возросло также количество отечественных предприятий, получивших специальные сертификаты для поставок в Европу. Там в этом году неурожай из-за погодных условий", - отмечает издание.

Украинцы же покупать черешню в июне по прошлогодним ценам или даже немного дешевле.

 
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