Украина хочет изменить статус Керченского пролива

28 мая, 2019, 08:33

Определение статуса Керченского пролива как международного пролива позволит избежать спекуляции со стороны России

Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль, передает РБК-Украина .

Зеркаль заверила, что такой шаг позволит избежать спекуляций со стороны РФ, ведь проливом как транзитным путем пользуются корабли многих стран мира.

"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации отностельно статуса Керченского пролива как внутреннего пролива", - сказала она.

Замглавы МИД также отметила, что Украина пока не планирует разрывать соглашение с РФ о статусе Керченского пролива (2003г.), Ведь в этом документе указывается необходимость обеспечения свободы судоходства.

Отметим, что пока Керченский пролив являются общими внутренними водами России и Украины, в соответствии с соглашением 2003 года.