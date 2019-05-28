Удушье и кашель с кровью: состояние здоровья Бекирова резко ухудшилось
Об этом заявил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, сообщает Крим.Реалии.
Кроме боли в сердце, головной боли, проблемы с поджелудочной железой, онемение ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови, у Эдема Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью, говорится в сообщении.
Адвокат Ислям Велиляев, который посетил подзащитного в СИЗО Симферополя, отметил, что состояние здоровья Бекирова ухудшается с пятницы.
"Появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается, и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это произошло впервые, он и его сокамерник долго стучали в двери камеры. Хотя он и находится в медчасти СИЗО, никто с медработников долго не приходил. Появился тогда, когда приступ уже прошел", - отметил адвокат.
По словам Велиляева, Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку прием пищи поднимет уровень сахара в крови, который у него повышен, несмотря на прием инсулина, предназначенный врачами.
Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному с требованием немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.
"Прямо в СИЗО на месте написал заявление и описал все, что мне известно от Бекирова. Сегодня ее подал, в ближайшее время ждем реакцию. Меня очень беспокоят эти новые симптомы. Человека необходимо спасать, бить тревогу. Потому что дальше при таких симптомах уже никого будет спасать ", - отметил Велиляев.
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