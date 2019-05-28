Убил водителя BlaBlaCar: в Киеве мужчину приговорили к пожизненному заключению

28 мая, 2019, 14:58

28 мая Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова

Об этом сообщает Zaxid.net .

Мужчину признали виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.

Судья объявлял приговор почти 2:00, Голуб может обжаловать его в течение 30 дней. Также в издании добавили, что обвиняемый заявил о нарушении его гражданских прав.

"Суд не выслушал моих показов, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы. Это цирк", - сказал Голуб.

На вопрос, куда он спрятал тело Позняков, Голуб ответил: "Какое тело? Вы что, с ума сошли? Тарас где загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы". При этом в издании указывается, что осужденный нецензурно выражался в сторону отца погибшего.

Голубь был на 1,5 года отстранен от судебных заседаний из-за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы.

В то же время, отец убитого Александр Позняков, комментируя приговор, сказал, что суд решил, что убийца заслужил, но божий суд приговорит его хуже.

Кроме того, он убежден, что за убийством стоит еще кто-то и следствие разобраться, кто именно.