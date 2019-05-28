У Зеленского назвали "восстановлением справедливости" возвращение гражданства Саакашвили
28 мая, 2019, 22:26
Президент Владимир Зеленский своим решением по восстановлению гражданства Украины Михеилу Саакашвили восстановил справедливость
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает УНИАН .
"Сейчас важно одно - был нарушен закон. И то, как обошлись с Михеилом, это точно не было примером, как себя должна вести Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановлена. Это не вопрос, какие планы у Зеленского. Он просто восстановил справедливость, он возродил верховенство права в конкретно этом вопросе", - сказал он.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.
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