У Зеленского назвали "восстановлением справедливости" возвращение гражданства Саакашвили

28 мая, 2019, 22:26

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает УНИАН .

"Сейчас важно одно - был нарушен закон. И то, как обошлись с Михеилом, это точно не было примером, как себя должна вести Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановлена. Это не вопрос, какие планы у Зеленского. Он просто восстановил справедливость, он возродил верховенство права в конкретно этом вопросе", - сказал он.