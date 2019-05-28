У брата нардепа Найема украли мотоцикл. Полиция его нашла

28 мая, 2019, 11:06

В Киеве похитили мотоцикл брата депутата Мустафы Найема - юриста Маси Найема. Мотоцикл затем был найден

Об этом Найем сообщил на своей странице в Facebook.

По информации Найема, все произошло около 3:50 на парковке возле офиса на ул. Введенской, 4. Незадолго до этого у мотоцикла Suzuki GSX-R крутилось несколько неизвестных, вскоре они отошли, но потом вернулись. Неизвестные тогда откатили мотоцикл.

"Моя ошибка, что когда приехал, а не заблокировал руль. Верните мотоцикл сегодня. Я найду, кто украл и куда увезли и кому пытались продать. Есть видео еще из четырех камер. Просто так похитить не получится", - написал Найем.

Он также отметил, что на мотоцикле есть свой особый номер, поэтому его удастся легко узнать. Массе опубликовал видео с камер видеонаблюдения.

Через несколько часов Найем сообщил, что правоохранители нашли мотоцикл. Он был найден неподалеку от места похищения с вырезанными проводами и высверленным замком зажигания. Однако похитителей пока не задержали.