Турецкие войска атаковали курдов на севере Ирака

28 мая, 2019, 15:58

Военные отряды специального назначения Турции при поддержке артиллерии и огня с воздуха устроили атаку против курдских отрядов на севере Ирака

Это подтвердили в турецком Минобороны. Боевые действия начались с артиллерийского огня и авиаударов вчера, после чего бригады специального назначения зашли на территорию в горах. Как сообщила турецкая сторона, целью было "нейтрализовать" террористов "и уничтожить их убежища", - пишет Reuters.

Операция была проведена в иракском регионе Хакурк, расположенном вблизи юго-восточной границы Турции, что также граничит с Ираном.

Милитаризированная группа "Рабочая партия Курдистана" (PKK) базируется на севере Ирака, в частности, в районе Кандиль и на юге Хакурк.

Минобороны Турции обнародовало видео, на котором видно, как из вертолета выходят бойцы отряда специального назначения в горной местности. Также на странице ведомства появились фото стрельбы из гаубиц. "Операция при поддержке наших штурмовых вертолетов продолжается согласно плану", - говорится в заявлении Минобороны Турции.

Reuters отмечает, что турецкие военные часто прибегают к ударам с воздуха по силам PKK на севере Ирака. Но наземные операции - редкость.

С 1984 года РКК ведет борьбу против правительства в Анкаре на юго-востоке Турции, где проживают в основном этнические курды. В ходе конфликта погибли более 40 тыс. человек. Анкара, так же как ЕС и США, считает группу террористической организацией.