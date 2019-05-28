Синоптик пообещала завтра лето и атмосферные "круть-верть"

28 мая, 2019, 13:37

В большинстве областей в среду, 29 мая, будет сухо и солнечно

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале .

"В Украине завтра, в среду, - лето! Днем температура воздуха покажет + 26 + 31 градусов. В большинстве областей будет сухо и солнечно. Максимум какие облачка среди дня побегают, но ничего мокрого они не создадут", - рассказала Диденко.

Однако, она отметила, что линя погода не касается западных областей. Там будут кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы и град. И, соответственно, температура воздуха ожидается ниже: + 21 + 24 градуса.

В Киеве среды будет сухой и жаркой, без осадков, воздух будет + 26 + 28 градусов.

"Эти атмосферные" круть-верть "могут влиять на здоровье, поэтому боремся с головной болью и сонливостью на работе созерцанием петушков, кустовых роз, клубники и черешни в ящиках и наконец ярких гардеробных цветов на улицах", - добавила синоптик.