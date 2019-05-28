Супрун рассказала, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

28 мая, 2019, 18:00

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как отличить сердечный приступ от панической атаки

Об этом она написала в Facebook.

Паническая атака - это ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха, а сердечный приступ происходит из-за несоответствия между повышенной потребностью сердца в кислороде и возможностью его доставить через сердечные сосуды.

Паническая атака может появиться от длительного стресса, а сердечный приступ - от переутомления. В первом случае боль в груди острая и колючая, а во время приступа может появиться ощущение сжатия изнутри и тяжести за грудиной. К тому же боль в сердце может отдавать в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или в шею слева.

Сердечный приступ может исчезнуть уже через 2-3 минуты после прекращения физнагрузки, а паническая атака может длиться от 5 до 30 минут.

Если появилась паническая атака, Супрун советует успокоиться и применить дыхательные упражнения, а вызывать "скорую" лишь в том случае, если через полчаса не стало лучше. Зато во время сердечного приступа необходимо позвонить врачу, а если приступ не исчезает в течение 15-20 минут, необходимо срочно вызвать "скорую".