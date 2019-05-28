Смогут получить пенсии: Рада присоединила прифронтовой поселок Гладосово к Бахмутскому району

28 мая, 2019, 12:58

28 мая Верховная Рада Украины присоединила прифронтовой поселок Гласодово к Бахмутскому району Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Twitter.

Нардепы после нескольких неудачных попыток поддержали соответствующий проект постановления №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области" 230 голосами.

В пояснительной записке говорится, что целью проекта постановления является упорядочение административно-территориальных отношений в условиях проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области и обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах.

То есть предполагается изменить границы Бахмутского района и города Горловка Донецкой области. Так, документом увеличивается территория Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово.

Кроме того, предполагается утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192213,5 га и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара.

Так, поселок Гладосово фактически будет подчинено Новолуганское сельском совете Бахмутского района Донецкой области.

Перед голосованием депутат Виталий Курило отметил, что жители Гладосово не могут получать социальные услуги, "потому что они как бы под Горловкой, которая оккупирована".

А депутат Наталья Веселова с трибуны Рады объяснила: "Люди проживают в украинском селе, в украинской властью, вынуждены получать выплаты как внутренне перемещенные лица".

Она отметила, что для того чтобы получить пенсию или социальную помощь, жители Гладосово вынуждены пересекать линию соприкосновения через КПВВ "Майорское".

По словам Веселова, с октября-ноября 2018 года перед жителями образовалась задолженность по пенсии.

"Люди не могут получить эту задолженность, поскольку считаются переселенцами", - отметила депутат.