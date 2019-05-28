Штабом Зеленского на Киевщине руководят старые "регионалы" - СМИ

28 мая, 2019, 19:15

"Задекларировав новую политику и новые лица, команда Зеленского то ли из-за нехватки кадров, то из-за нехватки информации решила идти дорогой "папередников" - начала подтягивать старые "региональные" кадры для формирования партийной структуры на Киевщине - говорится в статье "Новые лица или старые морды?", которая вышла в издании Информатор

"На сегодняшний день формальным руководителем штаба партии "Слуга народа" в Киевской области является Ольга Коваль, но фактически всеми процессами управляет ее отец - Владимир Коваль, - утверждает автор. - Его активность уже нельзя скрыть: именно он ведет переговоры с мажоритарным кандидатами и готовит списки этих кандидатов на утверждение съездом партии Зеленского, который должен состояться в первых числах июня".

"Именно тот Коваль, который работал руководителем главного управления Киевской областной администрации - и был с треском изгнан оттуда. Причина - вымогательство и получение взятки в размере 25 тысяч долларов. Взятки требовал за переоформление собственности. Уголовное дело тогда, традиционно, попытались замять. Но через большой резонанс этого сделать не удалось. Поэтому, вину на себя взял руководитель фонда коммунального имущества, который напрямую подчинен Ковалю. Коваль отделался увольнением", - рассказывает издание.

"Вжавшись в штаб Зеленского, Владимир Коваль начал активную работу по протаскиванию своих людей на мажоритарные округа в Киевской области. В частности, по достоверной информации, на сегодня на 90 округ (Белая Церковь) от партии "Слуга народа" планируется креатура Владимира Коваля - Юрий Нестерчук. Известный в Белой Церкви тем, что монополизировал все пассажирские перевозки. Громада неоднократно выходила на акции протеста против действий его компании относительно необоснованного повышения цен на проезд", - сказано с статье.

"Еще один кандидат на депутатский мандат - некая Скороход Анна. Ее сватают в один из округов по Киевской области. Ее протеже, кроме Коваля, является экс-депутат от Партии Регионов - Виктор Тимошенко, близкий человек к Виктору Пискуна. Кандидатура Скороход Анны очень активно пропихивают, и ее документы уже находятся на рассмотрении в штабе "Слуги народа". Также планируется выдвижение еще нескольких одиозных людей по Киевщине, фамилии которых еще окончательно не утверждены", - сообщает автор.

"Ну что ж, посмотрим, что покажет начало лета и кто где будет окончательно баллотироваться. Или такой политики ждали более 70 процентов жителей Киевщины? Вопрос риторический. Политические хамелеоны снова прорываются в политику. Теперь резко позеленев.

Но все-таки, остается надежда, что съезд "Слуги народа" все же будет открытым и прозрачным. И крысы не успеют перебежать из политических кораблей стремительно тонут. Иначе - опять разочарование миллионов людей", - заключает журналист.