Саакашвили рассказал об отношении к Зеленскому и своих планах
Об этом он сказал в интервью российскому изданию РБК.
"Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и Киеву и лечу в Киев", - отметил он.
Указ Зеленского, который возвращает Сааакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал "смелым решением молодого поколения".
"Зеленский - это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять", - заявил он РБК.
О конкретных политических планах он говорить пока отказывается.
"Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости - в Украине, в Грузии и везде", - добавил Саакашвили.
- Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
- Пограничники заявили, что оснований не пускать Саакашвили в Украину нет.
- Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили возвращается в Украину 29 мая самолетом из Варшавы .