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Espreso.tvОбществоСаакашвили рассказал об отношении к Зеленскому и своих планах

Саакашвили рассказал об отношении к Зеленскому и своих планах

Экс-президент Грузии Саакашвили, которому 28 мая было возвращено украинское гражданство, отметил, что поддерживает президента Владимира Зеленского и его команду

Об этом он сказал в интервью российскому изданию РБК.

"Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и Киеву и лечу в Киев", - отметил он.

Указ Зеленского, который возвращает Сааакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал "смелым решением молодого поколения".

"Зеленский - это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять", - заявил он РБК.

О конкретных политических планах он говорить пока отказывается.

"Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости - в Украине, в Грузии и везде", - добавил Саакашвили.

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