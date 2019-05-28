//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС людьми, а не с "брендами": Вакарчук не будет объединяться с политическими партиями

С людьми, а не с "брендами": Вакарчук не будет объединяться с политическими партиями


фото: REUTERS
Певец и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что его новая партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

"Кое-кто пытается нас без нас женить", - отметил лидер группы "Океан Эльзы".

"Партия" Голос" не объединяется с политическими брендами. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!" - прокомментировал он.

Вакарчук также анонсировал съезд партии "Голос", на котором в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами.

"Мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас. Мы идем в политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику. И мы будем строить политику новую", - сказал Вакарчук.

Читайте также: Секс, патриотизм и рок-н-ролл. С чем Святослав Вакарчук идет на выборы

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать