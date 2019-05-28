С людьми, а не с "брендами": Вакарчук не будет объединяться с политическими партиями

28 мая, 2019, 13:10

Певец и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что его новая партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

"Кое-кто пытается нас без нас женить", - отметил лидер группы "Океан Эльзы".

"Партия" Голос" не объединяется с политическими брендами. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!" - прокомментировал он.

Вакарчук также анонсировал съезд партии "Голос", на котором в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами.

"Мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас. Мы идем в политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику. И мы будем строить политику новую", - сказал Вакарчук.

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Партия # Голос НЕ объединяется с политическими брендами. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами! # ГолосЗмин pic.twitter.com/kwCFf1PKBK - Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 28, 2019