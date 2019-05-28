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Espreso.tvСпортРоссийский хоккеист попал в скандал из-за видео с белым порошком

Российский хоккеист попал в скандал из-за видео с белым порошком


фото: 360tv
Российский хоккеист клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов попал в скандал из-за видео с белым порошком, похожим на наркотики

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

В сети появилось видео, на котором Евгений Кузнецов разговаривает по телефону, а на столе рядом с хоккеистом находится белый порошок и свернутые в трубочку купюры долларов.

Кузнецов подозрения в применении наркотических веществ отвергает. Хоккеист заявил, что к белому веществу не имеет никакого отношения.

"Я никогда не употреблял наркотиков и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы - я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. До прошлого чемпионата мира это тем более не имеет никакого отношения ", - сказал Кузнецов.

В "Вашингтоне" уже отреагировали на скандальное видео с Кузнецовым. Представители клуба начали внутреннее расследование.

Евгений Кузнецов выступает в НХЛ с 2013 года. В 625 матчах 27-летний форвард сборной России набрал 482 очка (165 голов + 317 результативных передач).

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