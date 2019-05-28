Российский фрегат протаранил микроавтобус и палатку в немецком порту
28 мая, 2019, 14:32
Российский парусник "Мир" в порту немецкого Бремерхафена повредил припаркованный микроавтобус "Мерседес" и торговую палатку
Видеозапись события опубликовано в соцсетях.
На записи видно, как российское судно, маневрируя у причала, сначала задело автомобиль, едва не опрокинув его, а затем прошлось по временному торговом павильоне.
В результате инцидента никто из людей не пострадал, в момент столкновения в машине никого не было.
По данным российских СМИ, фрегат предписаний в порт в Санкт-Петербурге. В Германии "Мир" принимал участие в праздничных мероприятиях по случаю 830-й годовщины основания Гамбургскими порта.
Ранее сообщалось, что в Североморске загорелся большой десантный корабль ВМФ РФ.
Читайте также
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
Читайте также
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски