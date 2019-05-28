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Espreso.tvОбществоРоссийский фрегат протаранил микроавтобус и палатку в немецком порту

Российский фрегат протаранил микроавтобус и палатку в немецком порту


фото: fontanka
Российский парусник "Мир" в порту немецкого Бремерхафена повредил припаркованный микроавтобус "Мерседес" и торговую палатку

Видеозапись события опубликовано в соцсетях.

На записи видно, как российское судно, маневрируя у причала, сначала задело автомобиль, едва не опрокинув его, а затем прошлось по временному торговом павильоне.

В результате инцидента никто из людей не пострадал, в момент столкновения в машине никого не было.

По данным российских СМИ, фрегат предписаний в порт в Санкт-Петербурге. В Германии "Мир" принимал участие в праздничных мероприятиях по случаю 830-й годовщины основания Гамбургскими порта.

Ранее сообщалось, что в Североморске загорелся большой десантный корабль ВМФ РФ.

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