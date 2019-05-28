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Espreso.tvОбществоРада отклонила законопроект о дополнительном отпуске участникам боевых действий

Рада отклонила законопроект о дополнительном отпуске участникам боевых действий


фото: ar.volyn.ua
Верховная Рада отправила на доработку проект Закона о дополнительном отпуске участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны, а также пострадавшим участникам Революции Достоинства

Соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады, передает Еспресо.TV

Отмечается, что речь идет о 368 000 людей (имеющих статус участника боевых действий) и 1 млн человек, имеющих статус инвалида войны, участника войны или боевых действий. Еще есть люди, которые получили инвалидность в результате Революции Достоинства. Все они будут иметь право на декларативнный дополнительный 14-дневный отпуск

Законопроектом предусматривается, что отпуск оплачивается предприятиями, где работают указанные категории людей.

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