Рада отказалась сократить рабочий день для беременных
28 мая, 2019, 14:33
Верховная Рада отклонила законопроект 7113 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно повышения гарантий социальной защиты беременных женщин"
Об этом сообщает Еспресо.TV
Народным депутатам также не удалось отправить проект закона на доработку.
"Проект закона 7113 отклонено», - заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Присутствующие в зале депутаты отреагировали на это криками "Ганьба".
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является повышение социальных гарантий защиты беременных женщин и обеспечение здорового материнства.
"Проектом предлагается в обязательном порядке сократить на один час продолжительность рабочего дня для всех без исключения работающих женщин с момента, когда они встали на учет по беременности, с сохранением средней заработной платы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.