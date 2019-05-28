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Espreso.tvОбществоРада отказалась сократить рабочий день для беременных

Рада отказалась сократить рабочий день для беременных


фото: ostarbeiter.vn.ua
Верховная Рада отклонила законопроект 7113 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно повышения гарантий социальной защиты беременных женщин"

Об этом сообщает Еспресо.TV

Народным депутатам также не удалось отправить проект закона на доработку.

"Проект закона 7113 отклонено», - заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Присутствующие в зале депутаты отреагировали на это криками "Ганьба".

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является повышение социальных гарантий защиты беременных женщин и обеспечение здорового материнства.

"Проектом предлагается в обязательном порядке сократить на один час продолжительность рабочего дня для всех без исключения работающих женщин с момента, когда они встали на учет по беременности, с сохранением средней заработной платы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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