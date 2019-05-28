"Титушки смеялись и снимали на видео": в Одессе задержали мужчину, который облил нечистотами известную активистку

28 мая, 2019, 14:08

В Одессе задержали мужчину, который облил нечистотами в Летнем театре известную активистку Светлану Пидпалу, которая борется с незаконной застройкой

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает УНИАН.

32-летнему одесситу объявили о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности Подпалой, которая также является журналистом.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В полиции отметили, что мужчина облил женщину нечистотами, а свои действия аргументирует личной неприязнью.

"Представитель общественной организации вела видеосъемку на территории Летнего театра, когда злоумышленник вылил на нее ведро с жидкостью, залив и видеокамеру", - заявили в полиции.

Сотрудники Приморского отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение правонарушителя и задержали его.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Сама Пидпала заявила, что на опознание в полицию ее пригласили на прошлой неделе.

"Его зовут Сергей Семеренко, он - из компании" титушок ", под прикрытием которых были начаты незаконные работы в Летнем театре Городского сада", - отметила Пидпала.

По ее словам, на опознании человек улыбался и угрожал. Активистка отметила, что не чувствует себя в безопасности. Женщина продолжает настаивать, что нападение на нее связано с протестами против реализации благоустройства театра, которые ряд активистов считают сомнительным. Он предусматривает установку 5-метровых свай, прокладка канализации и водопровода, систему кондиционирования и отопления, возведения массивных металлоконструкций и др.

Она также добавила, что дело, возбужденное по факту нападения, переквалифицированы с хулиганства на ст. 171 Уголовного Кодекса Украины - препятствование журналистской деятельности.