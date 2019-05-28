//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Титушки смеялись и снимали на видео": в Одессе задержали мужчину, который облил нечистотами известную активистку

"Титушки смеялись и снимали на видео": в Одессе задержали мужчину, который облил нечистотами известную активистку


фото: pushkinska
В Одессе задержали мужчину, который облил нечистотами в Летнем театре известную активистку Светлану Пидпалу, которая борется с незаконной застройкой

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает УНИАН.

32-летнему одесситу объявили о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности Подпалой, которая также является журналистом.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В полиции отметили, что мужчина облил женщину нечистотами, а свои действия аргументирует личной неприязнью.

"Представитель общественной организации вела видеосъемку на территории Летнего театра, когда злоумышленник вылил на нее ведро с жидкостью, залив и видеокамеру", - заявили в полиции.

Сотрудники Приморского отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение правонарушителя и задержали его.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Сама Пидпала заявила, что на опознание в полицию ее пригласили на прошлой неделе.

"Его зовут Сергей Семеренко, он - из компании" титушок ", под прикрытием которых были начаты незаконные работы в Летнем театре Городского сада", - отметила Пидпала.

По ее словам, на опознании человек улыбался и угрожал. Активистка отметила, что не чувствует себя в безопасности. Женщина продолжает настаивать, что нападение на нее связано с протестами против реализации благоустройства театра, которые ряд активистов считают сомнительным. Он предусматривает установку 5-метровых свай, прокладка канализации и водопровода, систему кондиционирования и отопления, возведения массивных металлоконструкций и др.

Она также добавила, что дело, возбужденное по факту нападения, переквалифицированы с хулиганства на ст. 171 Уголовного Кодекса Украины - препятствование журналистской деятельности.

  • 18 ноября 2017 центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду против застройки Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев.
  • В полиции заявили, что в результате столкновений пострадали более 20 правоохранителей, в числе которых в то время начальник регионального главка Дмитрий Головин. Было открыто несколько уголовных производств.
  • Напомним, что 19 апреля ведро нечистот вылили на народного депутата Мустафу Найема. Он прибыл по приглашению активистов, выступающих против превращения Летнего театра на концертную площадку.
  • Ранее сообщалось, что 7 мая в Одессе в Летнем театре облили фекалиями активистку организации "Зеленый лист" Светлану Пидпалу, которая борется с незаконной застройкой.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать