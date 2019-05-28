//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Народный фронт" ожидает от президента экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ

"Народный фронт" ожидает от президента экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ


фото: nfront.org
Фракция "Народный фронт" обращается к президенту Зеленскому представить свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии.

"Народный фронт" совместно с нашим лидером обращается к Президенту Зеленскому с призывом сформировать свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом ", - отметил он.

Руководитель фракции отметил, в частности, что разговоры о дефолте в Украине недопустимы.

"Сейчас 2019-й год. Год, когда экономика благодаря усилиям пост-майданных правительств демонстрирует положительную динамику", - сказал Бурбаки.

"Пять лет назад банда Януковича ограбила страну и блеснула пятками в направлении Ростова. Россия напала на Украину, оккупировала Крым и зажгла огнем восток Украины. Вот когда страна стояла на грани дефолта!", - подчеркнул он.

Максим Бурбак напомнил, что в 2014-м Премьер-министр Арсений Яценюк сделал свое известное заявление: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит!".

"Тогда на казначейских счетах было 108 тыс гривен, 73 миллиарда долларов долгов, которые достались Арсению Яценюку от предыдущих премьеров. Когда Яценюк ушел с должности, то оставил в казне 90 млрд гривен и уменьшенные долги на 7 млрд долларов. Премьер провел реструктуризацию, списал часть долгов и остановил дефолт ", - отметил руководитель фракции.

"Потому что дефолт - это банкротство Украины и каждого гражданина. Это не просто отказаться от обязательств Украинского государства. Дефолт - это бездонное падение курса гривны. Дефолт - это инфляция более 10 000 процентов, как в 1990-х годах. Это - безработица. это - клиническая смерть экономики. Тогда Премьер Яценюк не допустил этого ", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он заявил, что власти профессиональными решениями предотвращать банкротства страны, а не провоцировать дефолтные состояния.

Поэтому, по словам Максима Бурбака, "Народный фронт" обращается к Президенту Зеленскому с призывом сформировать свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Что мы имеем сегодня? Неконституционный указ о роспуске парламента. Правительство в отставке. Программа сотрудничества с МВФ де-факто остановлена. И новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета Министров Украины. А это, в лучшем случае , в конце 2019 года ", - отметил руководитель фракции.

"Народный фронт" спрашивает команду новоизбранного Президента: как вы собираетесь обеспечивать рост экономики и доходов украинских граждан? ", - обратился Максим Бурбак к команде Президента.

"Мы напоминаем: вместе с властными полномочиями, печатями, портфелями и офисами приходит политическая ответственность за страну. Именно поэтому мы настаиваем на представлении четкой экономической программы стабильности и развития, развернутого плана усиления страны вместо разговоров о" дефолте ", - резюмировал Бурбак.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать