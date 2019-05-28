"Народный фронт" ожидает от президента экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ

28 мая, 2019, 11:13

Фракция "Народный фронт" обращается к президенту Зеленскому представить свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии.

"Народный фронт" совместно с нашим лидером обращается к Президенту Зеленскому с призывом сформировать свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом ", - отметил он.

Руководитель фракции отметил, в частности, что разговоры о дефолте в Украине недопустимы.

"Сейчас 2019-й год. Год, когда экономика благодаря усилиям пост-майданных правительств демонстрирует положительную динамику", - сказал Бурбаки.

"Пять лет назад банда Януковича ограбила страну и блеснула пятками в направлении Ростова. Россия напала на Украину, оккупировала Крым и зажгла огнем восток Украины. Вот когда страна стояла на грани дефолта!", - подчеркнул он.

Максим Бурбак напомнил, что в 2014-м Премьер-министр Арсений Яценюк сделал свое известное заявление: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит!".

"Тогда на казначейских счетах было 108 тыс гривен, 73 миллиарда долларов долгов, которые достались Арсению Яценюку от предыдущих премьеров. Когда Яценюк ушел с должности, то оставил в казне 90 млрд гривен и уменьшенные долги на 7 млрд долларов. Премьер провел реструктуризацию, списал часть долгов и остановил дефолт ", - отметил руководитель фракции.

"Потому что дефолт - это банкротство Украины и каждого гражданина. Это не просто отказаться от обязательств Украинского государства. Дефолт - это бездонное падение курса гривны. Дефолт - это инфляция более 10 000 процентов, как в 1990-х годах. Это - безработица. это - клиническая смерть экономики. Тогда Премьер Яценюк не допустил этого ", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он заявил, что власти профессиональными решениями предотвращать банкротства страны, а не провоцировать дефолтные состояния.

Поэтому, по словам Максима Бурбака, "Народный фронт" обращается к Президенту Зеленскому с призывом сформировать свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Что мы имеем сегодня? Неконституционный указ о роспуске парламента. Правительство в отставке. Программа сотрудничества с МВФ де-факто остановлена. И новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета Министров Украины. А это, в лучшем случае , в конце 2019 года ", - отметил руководитель фракции.

"Народный фронт" спрашивает команду новоизбранного Президента: как вы собираетесь обеспечивать рост экономики и доходов украинских граждан? ", - обратился Максим Бурбак к команде Президента.

"Мы напоминаем: вместе с властными полномочиями, печатями, портфелями и офисами приходит политическая ответственность за страну. Именно поэтому мы настаиваем на представлении четкой экономической программы стабильности и развития, развернутого плана усиления страны вместо разговоров о" дефолте ", - резюмировал Бурбак.