"Милан" уволил главного тренера
Об этом сообщает Milan News .
Гаттузо уже подтвердил, что покинет пост главного тренера "Милана".
"Непросто принять решение уйти из" Милана ", но я должен это сделать. Оно пришло не в определенный момент, это была совокупность 18-ти месяцев, которые я провел в качестве тренера команды, для меня никогда не будет такой, как другие. Я прожил это время с пристрастием и никогда его не забуду. Это мой тяжелый, но осмысленный выбор ", - сказал Гаттузо.
Гаттузо возглавлял "Милан" с 2017 года. Ранее итальянский специалист тренировал молодежную команду клуба. "Милан" завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской серии А и не смог попасть в Лигу чемпионов.
Гаттузо выступал в составе "Милана" с 1999 по 2012 года и был введен в Зал славы клуба.
- 22 мая главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что мечтает в будущем возглавить итальянский "Милан" .