"Милан" уволил главного тренера

28 мая, 2019, 11:11

Итальянский футбольный клуб "Милан" увольняет Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера

Об этом сообщает Milan News .

Гаттузо уже подтвердил, что покинет пост главного тренера "Милана".

"Непросто принять решение уйти из" Милана ", но я должен это сделать. Оно пришло не в определенный момент, это была совокупность 18-ти месяцев, которые я провел в качестве тренера команды, для меня никогда не будет такой, как другие. Я прожил это время с пристрастием и никогда его не забуду. Это мой тяжелый, но осмысленный выбор ", - сказал Гаттузо.

Гаттузо возглавлял "Милан" с 2017 года. Ранее итальянский специалист тренировал молодежную команду клуба. "Милан" завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской серии А и не смог попасть в Лигу чемпионов.

Гаттузо выступал в составе "Милана" с 1999 по 2012 года и был введен в Зал славы клуба.