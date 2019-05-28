"Если бы те события повторились, я сделал бы так же", - Турчинов о заявлении Шуфрича в ГПУ
Об этом он написал в Facebook.
"Бывший "регионал" Нестор Шуфрич подал заявление в ГПУ, ГБР и СБУ об открытии уголовного производства против меня за приказ в 2014 году уничтожать врагов и защищать свою страну от российских захватчиков. Для таких шуфричей защита родной страны - это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность - защищать свое государство от всякой дряни, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости. Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же", - написал Турчинов на своей странице в Facebook.
По его словам, подобные заявления "сейчас не редкость".
"Окружение Януковича, пророссийская "пятая колонна" поднимают голову, надеясь на реванш. Но я убежден, патриоты Украины, где бы они ни работали - в государственных или негосударственных должностях, - никогда не допустят этого реванша ни в тылу, ни на поле боя! Пусть не надеются!" - написал Турчинов.
Напомним, что ранее, во вторник, генеральный прокурор Юрий Луценко продемонстрировал журналистам заявление о совершении государственной измены Турчиновым и пятым президентом Петром Порошенко, который принес в ГПУ Шуфрич, и порвал его перед телекамерами.
"По его (Шуфрича, - ред.) заявлению, они (Порошенко и Турчинов, - ред.) посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит, должны ответить, как он считает, по ст.111 УК о государственной измене", - сказал генпрокурор.
Луценко добавил, что таких заявлений поступают десятки и это одна из важных причин, почему он не подал в отставку.
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