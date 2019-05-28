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Espreso.tvОбщество"Будем бороться вместе": Саакашвили записал видеообращение к украинцам

"Будем бороться вместе": Саакашвили записал видеообращение к украинцам

Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором поблагодарил президента Владимира Зеленского за возвращение украинского гражданства, и пообещал украинцам бороться за превращение Украины в "ведущую сверхдержаву европейского континента"

Видеообращение Саакашвили обнародовал в Facebook.

"Во-первых, большое спасибо, большое спасибо президенту Зеленскому, во-вторых, большое спасибо тем людям, которые эти месяцы и годы оказывали мне моральную поддержку. Я перед вами навеки в долгу", - сказал Саакашвили.

Также политик обратился к своим оппонентам, которые не хотят видеть его в Украине.

"Ребята, я много лет жил в Украине, я учился в Украине, закончил украинский университет Шевченко, 2 года служил в вооруженных силах на территории Украины, дважды был политзаключенным на территории Украины за свои политические взгляды, поэтому я кровно связан с Украиной", - сказал Саакашвили.

Также политик назвал себя "одним из главных болельщиков Украины".

"Я был на первом Майдане, на втором Майдане и являюсь одним из главных болельщиков, которых Украина имеет в мире. Поэтому будем бороться вместе с вами за то, чтобы Украина стала ведущей сверхдержавой европейского континента. Не Польша, не Франция, не Германия, а именно Украина", - добавил Саакашвили.

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