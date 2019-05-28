"Барселона" определилась с новым главным тренером
Об этом сообщает Diario Sport .
"Барселона" обрабатывает кандидатуры на пост главного тренера в случае увольнения Эрнесто Вальверде и Роберто Мартинес является основным кандидатом. По данным издания, "Барса" уже контактировал с ним. В ближайшие дни руководители "Барселоны" встретятся с Вальверде, чтобы проанализировать события в этом сезоне и обсудить планы на будущее. Менеджеры хотят понять позицию Вальверде: намерен ли он продолжить работу в "Барсе".
Если же руководство отправит Вальверде в отставку, клуб хочет решить все мирным путем - через расторжение контракта по обоюдному согласию. Клуб смущает негативный имидж, сложившийся вокруг тренера.
Что касается Мартинеса, он понимает, что в "Барселоне" на него рассчитывают как на основного претендента в случае отставки Вальверде, и готов согласиться на потенциальную предложение. Мартинес - каталонец. Он родился в городе Балагер на западе автономного сообщества.
- Напомним, 26 мая в финальном матче Кубка Испании по футболу "Барселона" неожиданно уступила "Валенсии".
- 23 мая "Барселона" объявила о трансфере 18-летнего полузащитника голландского "Гронингена" Людовит Рейса, которого она купила за 3250000 евро, а собирается продать за 100 млн евро.