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Espreso.tvСпорт"Барселона" определилась с новым главным тренером

"Барселона" определилась с новым главным тренером


фото: Marca
Каталонская "Барселона" рассматривает основным претендентом на пост главного тренера наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса

Об этом сообщает Diario Sport .

"Барселона" обрабатывает кандидатуры на пост главного тренера в случае увольнения Эрнесто Вальверде и Роберто Мартинес является основным кандидатом. По данным издания, "Барса" уже контактировал с ним. В ближайшие дни руководители "Барселоны" встретятся с Вальверде, чтобы проанализировать события в этом сезоне и обсудить планы на будущее. Менеджеры хотят понять позицию Вальверде: намерен ли он продолжить работу в "Барсе".

Если же руководство отправит Вальверде в отставку, клуб хочет решить все мирным путем - через расторжение контракта по обоюдному согласию. Клуб смущает негативный имидж, сложившийся вокруг тренера.

Что касается Мартинеса, он понимает, что в "Барселоне" на него рассчитывают как на основного претендента в случае отставки Вальверде, и готов согласиться на потенциальную предложение. Мартинес - каталонец. Он родился в городе Балагер на западе автономного сообщества.

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