"А как будет встречать ГПУ?": Соцсети комментируют возвращение гражданства Саакашвили

28 мая, 2019, 17:21

Возвращение Владимиром Зеленским гражданства Украины Михаилу Саакашвили вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей

Еспресо.TV сделало подборку комментариев по теме.

В частности комментаторы предполагают, что Зеленский вернул Саакашвили гражданство для того, чтобы тот критиковал Порошенко перед парламентскими выборами. Однако многие пользователи считают, что даже если Саакашвили поддержит Зеленского, в конце он перейдет в олозицию и к новому президенту Украины.

"Саакашвили вернули гражданство, надеясь что по возвращении от сразу начнет публичную войну с Порохом. Однако, запуская Саакашвили против Порошенко, Зеленский должен помнить о непомерных амбициях экс-грузинского президента. И если он в ближайшее время их удовлетворит, то рискует стать следующей жертвой экспрессивного грузинского лидера ", - написал член совета ОО Реанимационный Пакет Реформ Виктор Таран.

Таран также напомнил об уголовном производстве, открытом против Саакашвили в Украине.

"Кстати, а как будет встречать ГПУ Саакашвили? Они же уголовное производство против Михо открыли по деньгам Курченко", - добавил Таран.