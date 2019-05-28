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Espreso.tvОбщество"А как будет встречать ГПУ?": Соцсети комментируют возвращение гражданства Саакашвили

"А как будет встречать ГПУ?": Соцсети комментируют возвращение гражданства Саакашвили


фото: REUTERS
Возвращение Владимиром Зеленским гражданства Украины Михаилу Саакашвили вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей

Еспресо.TV сделало подборку комментариев по теме.

В частности комментаторы предполагают, что Зеленский вернул Саакашвили гражданство для того, чтобы тот критиковал Порошенко перед парламентскими выборами. Однако многие пользователи считают, что даже если Саакашвили поддержит Зеленского, в конце он перейдет в олозицию и к новому президенту Украины.

"Саакашвили вернули гражданство, надеясь что по возвращении от сразу начнет публичную войну с Порохом. Однако, запуская Саакашвили против Порошенко, Зеленский должен помнить о непомерных амбициях экс-грузинского президента. И если он в ближайшее время их удовлетворит, то рискует стать следующей жертвой экспрессивного грузинского лидера ", - написал член совета ОО Реанимационный Пакет Реформ Виктор Таран.

Таран также напомнил об уголовном производстве, открытом против Саакашвили в Украине.

"Кстати, а как будет встречать ГПУ Саакашвили? Они же уголовное производство против Михо открыли по деньгам Курченко", - добавил Таран.

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