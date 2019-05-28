Привлекательная биатлонистка мира завершила карьеру

28 мая, 2019, 14:10

Чешка Габриэла Коукалова, которую называли самой привлекательной биатлонисткой мира, объявила о завершении карьеры

Об этом Габриэла Коукалова написала в facebook.

Биатлонистка не смогла восстановиться от травмы икроножных мышц и решила завершить профессиональные выступления в возрасте 29 лет.

"Как вы знаете, в начале прошлого года я была вынуждена прервать свои выступления из-за проблем со здоровьем. Считаю, это был самый тяжелый период в моей жизни. Мне было очень непросто принять решение о завершении карьеры, но такова жизнь. Я благодарна всем людям, которые были со мной на протяжении долгих лет, верили в меня. Отдельное спасибо болельщикам, которые давали мне энергию. Желаю вам счастья ", - написала Коукалова.

Два последних сезона Габриэла Коукалова пропустила из-за травмы. Чешка является победительницей общего зачета Кубка мира сезона-2015/16 и обладательницей двух серебряных олимпийских медалей. Также биатлонистка дважды выигрывала золото чемпионата мира.