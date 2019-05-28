Прохожий поймал ребенка, который упал с 5-го этажа

28 мая, 2019, 15:00

В китайском городе Инин, Синьцзян-Уйгурский автономный район, человек спас ребенка, упавшего с пятого этажа

Об этом сообщает RTE .

Двухлетний мальчик остался без присмотра и вылез из окна на высоте пятого этажа. По словам очевидца, пожилые люди на улице заметили ребенка, однако мальчик сорвался прежде, чем они смогли прийти ему на помощь.

Ребенка спас 28-летний Тоник Турганбек (Tonik Turghanbek), что припарковал машину прямо под его окном. Мальчик упал на мужчину и сбил его с ног.

"Когда я его увидел, он уже летел вниз, - утверждает Турганбек. - Я ничего не подумал, а через мгновение поймал его. Не знаю, что было дальше, потому что на время потерял сознание. Когда очнулся, кругом были полицейские и спасатели ".

И ребенка, и мужчину, который его спас, доставили в больницу. Мальчик не получил серьезных травм. Турганберк отделался царапинами на голове и руках.