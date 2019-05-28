//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПрохожий поймал ребенка, который упал с 5-го этажа

Прохожий поймал ребенка, который упал с 5-го этажа

В китайском городе Инин, Синьцзян-Уйгурский автономный район, человек спас ребенка, упавшего с пятого этажа

Об этом сообщает RTE .

Двухлетний мальчик остался без присмотра и вылез из окна на высоте пятого этажа. По словам очевидца, пожилые люди на улице заметили ребенка, однако мальчик сорвался прежде, чем они смогли прийти ему на помощь.

Ребенка спас 28-летний Тоник Турганбек (Tonik Turghanbek), что припарковал машину прямо под его окном. Мальчик упал на мужчину и сбил его с ног.

"Когда я его увидел, он уже летел вниз, - утверждает Турганбек. - Я ничего не подумал, а через мгновение поймал его. Не знаю, что было дальше, потому что на время потерял сознание. Когда очнулся, кругом были полицейские и спасатели ".

И ребенка, и мужчину, который его спас, доставили в больницу. Мальчик не получил серьезных травм. Турганберк отделался царапинами на голове и руках.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать