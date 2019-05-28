Проект продолжительностью 450 лет: в Facebook запустили стрим с разложением пластиковой бутылки
Прямой эфир запустили в Facebook.
У проекта, что должен обращать внимание на экологические вопросы, связанные с мусором и пластиком, только одна проблема - он продлится 450 лет.
Трансляцию против загрязнения пластиковыми отходами за неделю поддержали более 490 тыс. человек - все они подписали петицию, целью которой является создание мирового соглашения, запрещающей загрязнять Мировой океан пластмассовыми отходами.
WWF рассчитывает, что таким образом сможет привлечь внимание правительств разных стран к существующей проблеме и остановить нарастающее загрязнение.
Стрим продлится 450 лет, по итогам которых пластиковая бутылка должна исчезнуть полностью.
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