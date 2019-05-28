Проект продолжительностью 450 лет: в Facebook запустили стрим с разложением пластиковой бутылки

28 мая, 2019, 11:33

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил стрим с пластиковой бутылкой, которая разлагается в реальном времени

Прямой эфир запустили в Facebook.

У проекта, что должен обращать внимание на экологические вопросы, связанные с мусором и пластиком, только одна проблема - он продлится 450 лет.

Трансляцию против загрязнения пластиковыми отходами за неделю поддержали более 490 тыс. человек - все они подписали петицию, целью которой является создание мирового соглашения, запрещающей загрязнять Мировой океан пластмассовыми отходами.

WWF рассчитывает, что таким образом сможет привлечь внимание правительств разных стран к существующей проблеме и остановить нарастающее загрязнение.

Стрим продлится 450 лет, по итогам которых пластиковая бутылка должна исчезнуть полностью.