//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПроект продолжительностью 450 лет: в Facebook запустили стрим с разложением пластиковой бутылки

Проект продолжительностью 450 лет: в Facebook запустили стрим с разложением пластиковой бутылки

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил стрим с пластиковой бутылкой, которая разлагается в реальном времени

Прямой эфир запустили в Facebook.

У проекта, что должен обращать внимание на экологические вопросы, связанные с мусором и пластиком, только одна проблема - он продлится 450 лет.

Трансляцию против загрязнения пластиковыми отходами за неделю поддержали более 490 тыс. человек - все они подписали петицию, целью которой является создание мирового соглашения, запрещающей загрязнять Мировой океан пластмассовыми отходами.

WWF рассчитывает, что таким образом сможет привлечь внимание правительств разных стран к существующей проблеме и остановить нарастающее загрязнение.

Стрим продлится 450 лет, по итогам которых пластиковая бутылка должна исчезнуть полностью.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать