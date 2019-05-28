Президент Чехии поддержал "Северный поток-2"

28 мая, 2019, 20:18

Газопровод "Северный поток-2" соответствует экономическим интересам Чехии

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает Lidovky, передает РБК-Украина.

По его словам, Соединенные Штаты Америки не должен беспокоить "Северный поток-2".

"Я не вижу причин, почему "старший брат" за океаном должен говорить, должен ли газопровод служить своей цели", - сказал Земан.

Он добавил, что Германия и Россия договорились о проекте, а другим ничего комментировать. По словам Земана, Чехия бедная на энергетическое сырье и вынуждена импортировать газ.

"У нас есть два варианта - либо импортировать сжиженный природный газ из-за границы, или импортировать его с другой стороны земного шара в несжиженном виде. Проблема в том, что сжиженный газ минимум на 30% дороже. Разница в цене слишком велика, чтобы ее игнорировать ", - сказал он.