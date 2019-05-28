Написали на украинском "до зустрічі": Геращенко получила письмо от Клих и Ваитова
Об этом она сообщила на странице в Facebook.
"Главное в этих письмах - предложение на украинском" До встречи! ". Пленники следят за новостями из Украины, благодарят всех за письма и поддержку заключенных и их семей, очень надеются на освобождение", - написала она.
Геращенко сообщила, что в течение прошлого года робилази своей командой неоднократные попытки освободить политзаключенных Кремля, в рамках минской группы и через обмудсмену передавали предложения о формате 25/25.
"Неоднократно предлагали форматы 1/1, в частности, готовы были передать РФ ее граждан Седикова или Высоцкого, которые имеют проблемы со здоровьем, в обмен на наших пленников, которых имеют тяжелые медицинские проблемы, в частности, просили немедленно освободить С. Клиха и П. Гриба ", - написала Геращенко.
Впрочем, Кремль занял деструктивную позицию и заблокировал любые попытки решения гуманитарных вопросов.
В письме Клих рассказал, что благодаря украинскому консульству, с 2017 года он телевизор и может смотреть российские телеканалы, которые очень четко сигнализировали, что президент Российской Федерации Владимир Путин не готов идти ни на какие уступки пятому президенту Украины Петру Порошенко.
"Жаль, что для РФ судьбы людей - украинцев, и своих граждан-никогда ничего не стоили", - написала Геращенко.
Она сообщила, что написала всем политзаключенным и военнопленным письма, в которых сообщила, что приняла решение об отставке с должности уполномоченного по Донбассу и участника гуманитарной группы в Минске.
"Но и в дальнейшем как политик и как общественный деятель буду всеми силами их поддерживать и способствовать освобождению", - написала она.
Геращенко также призвала украинцев найти время и написать украинским пленникам, ведь слова поддержки и новости из Украины очень важны в российских тюрьмах.
- Напомним, российские власти обвиняет Станислава Клих в участии в боевых действиях против российской армии во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов и в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинский политзаключенный - Николай Карпюк. Клих отвергает обвинения, а его родные настаивают, что он никогда не был в Чечне.
- А Рустемома Ваитова обвинили в "терроризме". В частности, в участии в международной исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир".
- 26 мая 2016 суд в российской Чечне приговорил Клих до 20 лет лишения свободы. В октябре того же года Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор.
- 11 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политзаключенный Станислав Клих жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи. Денисова обратилась к российскому омбудсмену с просьбой обеспечить Клих надлежащей медицинской помощи и соответствующим лечением.
- Ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Станислав Клих, осужден Чечней до 20 лет по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах, объявил голодовку.
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