Написали на украинском "до зустрічі": Геращенко получила письмо от Клих и Ваитова

28 мая, 2019, 12:13

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко получила письма от политзаключенных Станислава Клиха, которого удерживают в Челябинской области, и Рустема Ваитова с Екатеринбурга

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

"Главное в этих письмах - предложение на украинском" До встречи! ". Пленники следят за новостями из Украины, благодарят всех за письма и поддержку заключенных и их семей, очень надеются на освобождение", - написала она.

Геращенко сообщила, что в течение прошлого года робилази своей командой неоднократные попытки освободить политзаключенных Кремля, в рамках минской группы и через обмудсмену передавали предложения о формате 25/25.

"Неоднократно предлагали форматы 1/1, в частности, готовы были передать РФ ее граждан Седикова или Высоцкого, которые имеют проблемы со здоровьем, в обмен на наших пленников, которых имеют тяжелые медицинские проблемы, в частности, просили немедленно освободить С. Клиха и П. Гриба ", - написала Геращенко.

Впрочем, Кремль занял деструктивную позицию и заблокировал любые попытки решения гуманитарных вопросов.

В письме Клих рассказал, что благодаря украинскому консульству, с 2017 года он телевизор и может смотреть российские телеканалы, которые очень четко сигнализировали, что президент Российской Федерации Владимир Путин не готов идти ни на какие уступки пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"Жаль, что для РФ судьбы людей - украинцев, и своих граждан-никогда ничего не стоили", - написала Геращенко.

Она сообщила, что написала всем политзаключенным и военнопленным письма, в которых сообщила, что приняла решение об отставке с должности уполномоченного по Донбассу и участника гуманитарной группы в Минске.

"Но и в дальнейшем как политик и как общественный деятель буду всеми силами их поддерживать и способствовать освобождению", - написала она.

Геращенко также призвала украинцев найти время и написать украинским пленникам, ведь слова поддержки и новости из Украины очень важны в российских тюрьмах.