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Espreso.tvОбществоНа Прикарпатье известный адвокат убил жену и покончил с собой

На Прикарпатье известный адвокат убил жену и покончил с собой

В Коломые мужчина во время ссоры застрелил жену из ружья, после чего поджег одну из комнат своего дома и покончил жизнь самоубийством

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

В частности, 27 мая в 19:56 к спасателям и полиции поступило сообщение о факте пожара жилого дома в Коломые.

"Во время проведения ликвидации пожара на втором этаже помещения обнаружен труп женщины, а на первом - труп мужчины. В двух человек обнаружены огнестрельное ранение грудной клетки", - говорится в сообщении.

У тел 56-летней женщины и 54-летнего мужчины обнаружили обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет.

По информации полиции, между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина убил жену, выстрелив в нее из ружья.

"Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством - застрелился. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой человек просит прощения у родных за совершенное", - добавили в полиции.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 и через незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное производство.

А в Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что в Коломые погиб адвокат Михаил Петров и его жена.

"Михаил Петров был известным своей адвокатской и общественной деятельностью, имел авторитет и уважение в местной общине как небезразлична, профессиональная, честная и щедрый человек", - говорится в сообщении в Facebook.

Сообщается, что Петров сделал много для восстановления украинской культуры и истории, в частности, участвовал в написании научных исследований по истории адвокатуры, внес весомый вклад в становление независимой адвокатуры в Украине.

"Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова обратилась к главе МВД по поводу этого преступления. НААУ ожидает, что оно будет объективным, всесторонним и истина в этой ужасной истории будет установлена", - говорится в заявлении.

Кроме того НААУ призвала информировать о ходе досудебного расследования и передать его под личный контроль руководства Нацполиции.

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