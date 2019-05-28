На Киевщине во время ВНО погас свет: около 300 абитуриентов не прошли тестирование

28 мая, 2019, 16:10

В Боярке Киевской области ВНО по английскому языку было сорвано на одном из пунктов проведения тестирования

Об этом сообщает ТСН.

В здании погас свет - произошла авария на местной подстанции. А без света невозможно провести обязательный пункт оценивания - аудирование.

Оценщики надеялись, что электроснабжение восстановится, пока абитуриенты будут выполнять письменные задания, однако аварию не успели ликвидировать.

Сейчас абитуриентам (а их на этом пункте было около 300 человек, - ред.) придется писать заявления и сдавать английский на дополнительной сессии ВНО 5 июля, на которую попадают те, кто имел уважительные причины пропустить основную сессию.

Ранее сообщалось, что в первом нынешнем тесте основной сессии внешнего независимого оценивания - по математике - приняли участие 155 356 человек. Это - 96,6% от общего количества зарегистрированных на основную сессию.