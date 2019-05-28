На Донбассе ранили четырех российских оккупантов, - разведка
28 мая, 2019, 07:59
27 мая вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Потерь среди украинских военнослужащих нет. По данным разведки Объединенных сил, 27 мая четырех оккупантов было ранено.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березовой.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции вблизи Николаевки Второй, Южного и Майорска.
С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции ООС вблизи Марьинки.