На Черниговщине убийца сбежал из зала суда, когда судьи были в совещательной комнате

28 мая, 2019, 15:39

Во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате, осужденный за убийство сбежал из зала судебного заседания

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Отмечается, что почти 2 месяца мужчина скрывался от правоохранительных органов, Однако 25 мая его задержали.

Сейчас он находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования в места несвободы.

Сообщается, что в 2015 году он из гладкоствольного охотничьего оружия выстрелил в голову мужчине из-за личной неприязни, а затем тело бросил в реку.