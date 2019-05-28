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Espreso.tvОбществоНа Черниговщине убийца сбежал из зала суда, когда судьи были в совещательной комнате

На Черниговщине убийца сбежал из зала суда, когда судьи были в совещательной комнате


фото: vesti.az
Во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате, осужденный за убийство сбежал из зала судебного заседания

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Отмечается, что почти 2 месяца мужчина скрывался от правоохранительных органов, Однако 25 мая его задержали.

Сейчас он находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования в места несвободы.

Сообщается, что в 2015 году он из гладкоствольного охотничьего оружия выстрелил в голову мужчине из-за личной неприязни, а затем тело бросил в реку.

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