Михаила Галустяна внесли в "Миротворец"

28 мая, 2019, 11:56

Российского актера Михаила Галустяна внесли в "Чистилище"

Соответствующая информация размещена на сайте "Миротворца".

Отмечается, что актера в базу внесли за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также за участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины и за попытки легализации аннексии АР Крым".

"Миротворец" сообщает, что с мая 2016 Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия".

Во время президентских выборов 2018 года актер вошел в состав движения Putin Team, который выступал в поддержку Владимира Путина и инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру политика.

Отметим, что Галустян сыграл в нескольких фильмах Владимира Зеленского, в частности, "Ржевский против Наполеона" и "8 лучших свиданий". Эти ленты изготовила Студия "Квартал-95".