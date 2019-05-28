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Espreso.tvОбществоМихаила Галустяна внесли в "Миротворец"

Михаила Галустяна внесли в "Миротворец"


фото: armeniasputnik
Российского актера Михаила Галустяна внесли в "Чистилище"

Соответствующая информация размещена на сайте "Миротворца".

Отмечается, что актера в базу внесли за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также за участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины и за попытки легализации аннексии АР Крым".

"Миротворец" сообщает, что с мая 2016 Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия".

Во время президентских выборов 2018 года актер вошел в состав движения Putin Team, который выступал в поддержку Владимира Путина и инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру политика.

Отметим, что Галустян сыграл в нескольких фильмах Владимира Зеленского, в частности, "Ржевский против Наполеона" и "8 лучших свиданий". Эти ленты изготовила Студия "Квартал-95".

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