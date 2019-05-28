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Espreso.tvМирМужчина пытался переехать границу в бардачке машины

Мужчина пытался переехать границу в бардачке машины

Гражданская гвардия Испании задержала африканца, который планировал въехать в Европу в отсеке за панелью приборов автомобиля

Мужчину нашли, заглянув в бардачок, сообщает CNN.

Он один из четырех нелегалов, которых заметили в разных машинах органы власти Марокко. Три человека, среди которых и 15-летняя девушка, были найдены в машинах возле пункта Бени-Ансар на границе между Марокко и испанской провинцией Мелилья.

Двое скрылись в специальном отделении за панелью приборов. Третий - за задними сиденьями. Четвертого нашли под фургоном в порту города Мелилья.

В результате всем им оказана медицинская помощь - люди страдали от удушья, дезориентации и боли в суставах. Водителей задержали. Им предъявлены обвинения в попытке незаконного ввоза иммигрантов через границу.

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