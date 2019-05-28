Меркель усомнилась в своей преемнице

28 мая, 2019, 22:50

Канцлер Германии Ангела Меркель усомнилась в том, что ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями

Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина.

Источники, знакомые с соображениями канцлера, заявили, что причиной таких выводов стала потеря популярности Крамп-Карренбауэр с тех пор, как она стала лидером ХДС в декабре 2018 года, и худший результат партии, продемонстрированный на национальных выборах в минувшее воскресенье.

Ранее сообщалось, что глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, не планирует занимать пост канцлера до официального окончания срока полномочий Меркель в 2021 году.