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Espreso.tvОбществоМаксим Бурбак: "Народный фронт" определяется по формату участия в выборах. Мажоритарщики будут бороться за победу в округах

Максим Бурбак: "Народный фронт" определяется по формату участия в выборах. Мажоритарщики будут бороться за победу в округах

Независимо от того, будет ли "Народный фронт" в парламенте следующего созыва, партия будет работать и отстаивать те ценности, которые отстаивала в течение последних 5 лет

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах парламента сообщил руководитель фракции Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии "Народный фронт".

"Независимо от того, будем ли мы в стенах парламента следующего созыва или будем вне стен - партия "Народный фронт" будет работать, будет отстаивать те ценности, которые мы исповедуем и за которые стояли с 2014 года. И в конце концов сделали так, чтобы наше государство могло развиваться и становилось полноценным членом ЕС и НАТО ", - отметил руководитель фракции.

Максим Бурбак который раз отметил, что фракция "Народный фронт" является самой дисциплинированной и ответственной политической силой в парламенте этого созыва.

"Вчера в очередной раз на фракции это было доказано - мы всегда в любой ситуации поддерживаем друг друга, являемся общей семьей. Поэтому мы 5 лет держали удары в спину, 5 лет работали вместе для того, чтобы страна реформировалась, чтобы она развивалась и чтобы она постепенно шла к членству в Евросоюзе и НАТО ", - сказал руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что "Народный фронт" - не единственная политическая партия в составе Верховной Рады VIII созыва, кто почти полностью выполнил свою предвыборную программу.

"Об этом свидетельствуют различные эксперты. И нам есть о чем отчитываться", - добавил Максим Бурбак.

"Но, работая в коалиции и будучи ответственной политической силой, мы получали много критических замечаний, мы получали шквал заказных негативных фальсификаций относительно нашей деятельности. И вполне понятно, что это существенно сказалось на нашем рейтинге. Мы в своей работе делали все для того, чтобы Правительство как в 2014 году Арсения Яценюка, так и Правительство Гройсмана работало, и чтобы они могли продолжать продвижение и развитие нашей страны", - отметил Максим Бурбак.

"Президент Зеленский издал неконституционный указ, назначены выборы. И считаем, что они неконституционные. Ведь через 2 недели уже начнется активная фаза кампании. И мы видим, что не успеваем переформатироваться. Хотя, еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ является антиконституционным и выборы должны были быть дежурные в октябре этого года ... Но это не отнимает право наших депутатов идти по мажоритарным округам ", - подчеркнул руководитель фракции.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, пойдет ли партия на выборы, Максим Бурбак ответил: "Еще не определились, еще идут обсуждения. В ближайшее время мы сообщим".

Он также добавил, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк не будет участвовать в выборах в мажоритарных округах.

 

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