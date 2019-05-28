Китай приостановил закупку иранской нефти, - СМИ

28 мая, 2019, 13:16

Китай приостановил закупку нефти в Иране из-за американских санкций

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal .

По данным издания, закупку нефти также приостановила Индия, Турция, Южная Корея, Япония, Тайвань, Греция и Италия.

Китай долгое время был основным рынком, куда поставлялась иранская нефть. Решение Пекина о приостановлении закупок грозит значительным ухудшением экономической ситуации в Иране, который и так сильно страдает от американских санкций.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана и введение жестких санкций против иранского режима.

Последний виток напряженности произошел после диверсионной атаки на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах в минувшие выходные.

В агентстве национальной безопасности США заявили, что Иран или группы, которые он поддерживает, могут быть причастны к атаке. Неопровержимых доказательств причастности Ирана нет, Тегеран отрицает свое участие в инциденте и призывает провести расследование.

Ранее командующий "Корпуса Стражей Исламской революции" бригадный генерал Хосейн Саламе пригрозил США "ударом в голову" в ответ на любые силовые действия против Ирана.

Напомним, 6 мая США отправили на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время встречи помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, предусматривающий отправку 120 тыс. американских военных на Ближний Восток в случае обострения обстановки.

Иран объявил , что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.