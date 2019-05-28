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Espreso.tvОбществоКлимкин предсказывает "интересную" европейскую политику после выборов в ЕП

Климкин предсказывает "интересную" европейскую политику после выборов в ЕП

Европейская политика в результате выборов в Европарламент может стать более динамичной

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

"Пообщался и поздравил знакомых новоизбранных евродепутатов... Политический ландшафт ЕС очень долго определялся синергией между христианскими демократами и социал-демократами. Ну что ж, теперь этот баланс окончательно накрылся. Поэтому сейчас в европейской политике есть все шансы стать более динамичной и интересной, хотя есть вероятность, что это будет не всегда просто", - написал Климкин.

Он отметил как бесспорный позитив этих выборов неожиданно высокую явку. По мнению главы украинского МИД, это означает, что европейцам таки небезразлична Европа и все больше национальных избирателей реально чувствуют вес своего голоса в общеевропейском измерении.

Климкин также считает бодрящим успех "зеленых", которых поддержало немало молодых прогрессивных европейцев.

Напомним, 23-26 мая состоялись выборы, по итогам которых будет сформирован Европейский парламент 9-го созыва (2019-2024 гг.).

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