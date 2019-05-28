Капитан "Реала" устроил скандал с президентом клуба

28 мая, 2019, 11:57

Капитан испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос намерен покинуть Мадрид из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом

Об этом сообщает Marca .

Серхио Рамос обиделся на Флорентино Переса, за то, что он назвал капитана "Реала" главным виновником поражения от нидерландского "Аякса" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации радиостанции Cope, у Рамоса есть предложения из Китая и от ряда европейских клубов. По мнению игрока, "Реал" мог бы отпустить его, как свободного агента в благодарность за многолетние выступления за команду. Однако в Мадриде намерены заработать на продаже 33-летнего защитника.

Конфликт между Пересом и Рамосом возник после того, как президент и капитан обменялись резкими высказываниями в раздевалке после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1: 4) в Мадриде, хотя в той игре футболист не играл из-за дисквалификации.

Контракт Серхио Рамоса с клубом действует до лета 2021 года.