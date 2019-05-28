Капитан "Реала" устроил скандал с президентом клуба
Об этом сообщает Marca .
Серхио Рамос обиделся на Флорентино Переса, за то, что он назвал капитана "Реала" главным виновником поражения от нидерландского "Аякса" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
По информации радиостанции Cope, у Рамоса есть предложения из Китая и от ряда европейских клубов. По мнению игрока, "Реал" мог бы отпустить его, как свободного агента в благодарность за многолетние выступления за команду. Однако в Мадриде намерены заработать на продаже 33-летнего защитника.
Конфликт между Пересом и Рамосом возник после того, как президент и капитан обменялись резкими высказываниями в раздевалке после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1: 4) в Мадриде, хотя в той игре футболист не играл из-за дисквалификации.
Контракт Серхио Рамоса с клубом действует до лета 2021 года.
- 23 мая стало известно, что "Реал" продлит контракт с обладателем "Золотого мяча" хорватом Лукой Модричем.
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