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Espreso.tvОбществоГлава миссии ЕС раскритиковал Луценко за посты в Facebook с результатам судмедэкспертизы Гандзюк

Глава миссии ЕС раскритиковал Луценко за посты в Facebook с результатам судмедэкспертизы Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луцено публикует в Facebook материалы уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать

Об этом заявил руководитель Консультативного миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас, передает Украинская правда.

"Генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор. Или это нормально, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и древняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием", - сказал он.

Ланчинскас также отметил, что должность генпрокурора должен занимать на 100% профессиональный юрист и человек с высокими моральными ценностями, которая верит в эти ценности, но не политик.

"Генеральным прокурором должно быть прокурор, а не политик. Мое мнение по этому поводу давно не является секретом. Прокурор не имеет права быть политизированным и не имеет права представлять ту или иную политическую силу. Такого нигде нет. Так должно быть и в Украине", - сказал Ланчинскас.

 

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