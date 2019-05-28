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Espreso.tvМирGillette выпустила рекламу, в которой трансгендер учится бриться

Gillette выпустила рекламу, в которой трансгендер учится бриться

Компания Gillеtte выпустила рекламу First Shave ( "Первое бритье") с трансгендеров, который учится бриться, а его отец ему в этом помогает

Ролик опубликовали на странице Gillеtte в фейсбуке.

Главный герой рекламы - художник из Торонто Самсон Бонкеабанту Браун. "Я все еще пытаюсь понять, каким человеком я хочу быть. Я всегда понимал, что отличаюсь от других, но не знал, что есть специальное название тех людей, к которым я себя отношу", - говорит Браун в начале ролика.

После этого показывают, как Браун бреется перед зеркалом. "Не бойся. Бритье - это необходимость быть уверенным в себе", - говорит при этом отец художника. "Если бы, где бы и как бы это не случилось, первое бритья особенное", - появляется надпись в конце ролика.

На странице в фейсбуке Браун подтвердил, что в ролике действительно снялся с отцом. По словам художника, семья поддерживала его во время трансгендерного перехода. "Я уверен, что эта реклама вдохновит многих моих братьев и сестер и даст им понять, что наша жизнь в этом мире может быть наполнено любовью и поддержкой, которую мы заслужили", - написал Браун.

Сейчас в Facebook ролик набрал более 950 000 просмотров. При этом Браун не ответил на вопрос CNN, действительно ли в рекламе показывают его самое первое бритье. Еще телеканал попросил представителей Gillette подтвердить, правда ли это первый трансгендер, который участвует в рекламе бренда. Компания пока не ответила на запрос. Организация, объединяющая родителей, дети которых относят себя к ЛГБТ-сообществу, поблагодарила Gillette за рекламу.

Ранее Gillette призвала отказаться от "токсической маскулинности" , которая была актуальна десятки лет назад. В рекламном ролике традиционный слоган "Лучше для мужчины нет" заменили на "Лучший человек, который может быть".

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