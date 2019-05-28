Футболисты сборной Украины показали, как играют в гольф и теннис

28 мая, 2019, 13:49

Сегодня футболисты сборной Украины играли в гольф и теннис

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ .

Евгений Коноплянка в компании Руслана Малиновского, который прибыл в расположение сборной накануне вечером, и Марьян Швед сыграли в мини-гольф. Новичок "Селтика" Швед впервые в жизни взял в руки клюшку для гольфа, а вот Коноплянка уже успел накануне попрактиковаться, а потому сегодня имел преимущество над оппонентами и одержал победу. Теперь полузащитник "Шальке" вызывает на "батл" Александра Зинченко, которому на предыдущем собрании уже соревновался в меткости попадания в лунку.

После разминки Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун поиграли в теннисбол, а Евгений Коноплянка - в большой теннис. На этот раз он выбрал себе в оппоненты администратора национальной команды.

Сборная Украины готовится к встречам против Сербии и Люксембурга - матчи пройдут на "Арене Львов" 7-го и 10 июня соответственно.