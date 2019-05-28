Фаны показали неистовую радость после исторического выхода немецкого клуба в элиту
Видео радости болельщиков опубликовано на странице Football on BT Sport в twitter.
"Унион Берлин" по сумме двух матчей прошел "Штутгарт". Первую переходную игру команды завершили результативной ничьей - 2: 2, а в ответном матче голами не блеснули - 0: 0. Таким образом, "Унион Берлин" благодаря голам на выезде получил путевку в Бундеслигу. "Штутгарт" продолжит выступления в низшем дивизионе.
К этому наивысшим достижением "Унион Берлин» была победа в Кубке ГДР в 1968 году. Команда играла только в высшей лиге ГДР, последний раз в сезоне 1988/89. После объединения Германии "Унион" ни разу не выходил в элиту немецкого футбола и официально ни разу в своей истории не играл в высшем дивизионе чемпионата Германии.
Just look at those scenes!- Football on BT Sport (@btsportfootball) 27 мая 2019 г.
This is what it means for Union Berlin to reach the Bundesliga for the first time in their history pic.twitter.com/eJf1qy3xeW
- Напомним, 15 мая во время матча низшего дивизиона чемпионата Германии по футболу болельщики избили чемпиона мира-2016 Гросскройц.