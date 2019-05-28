Фаны показали неистовую радость после исторического выхода немецкого клуба в элиту

28 мая, 2019, 09:44

Фанаты выбежали на поле и безумно радовались после того, как "Унион Берлин" в стыковых матчах прошел "Штутгарт" и впервые в истории завоевал право выступать в высшем немецком дивизионе

Видео радости болельщиков опубликовано на странице Football on BT Sport в twitter.

"Унион Берлин" по сумме двух матчей прошел "Штутгарт". Первую переходную игру команды завершили результативной ничьей - 2: 2, а в ответном матче голами не блеснули - 0: 0. Таким образом, "Унион Берлин" благодаря голам на выезде получил путевку в Бундеслигу. "Штутгарт" продолжит выступления в низшем дивизионе.

К этому наивысшим достижением "Унион Берлин» была победа в Кубке ГДР в 1968 году. Команда играла только в высшей лиге ГДР, последний раз в сезоне 1988/89. После объединения Германии "Унион" ни разу не выходил в элиту немецкого футбола и официально ни разу в своей истории не играл в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Just look at those scenes!



This is what it means for Union Berlin to reach the Bundesliga for the first time in their history pic.twitter.com/eJf1qy3xeW - Football on BT Sport (@btsportfootball) 27 мая 2019 г.