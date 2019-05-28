ЕС может оштрафовать Италию на $ 4 млрд из-за ее неспособности обуздать госдолг

28 мая, 2019, 11:53

Европейская комиссия может применить в Италию дисциплинарную процедуру из-за ее неспособности существенно снизить государственный долг

Об этом сообщает Bloomberg .

Если в ЕС прибегнут к такому шагу, Италию могут оштрафовать на 3500000000 евро ($ 4 млрд), рассказал агентству источник. Это будет означать эскалацию конфликта между Римом и Брюсселем.

Министры финансов стран ЕС должны будут одобрить решение Еврокомиссии, если оно будет принято. Следующая встреча запланирована на начало июля.

Итальянские облигации подешевели после появления новостей о возможном штраф. Доходность 10-летних бондов выросла на 0,12 процентного пункта - до 2,66%.

Вице-премьер-министр Италии Сальвини в понедельник заявил, что во время подготовки следующего госбюджета будет сопротивляться выполнению требований ЕС. В воскресенье его партия одержала убедительную победу на выборах в Европарламент.

Напомним, согласно европейским правилам, дефицит госбюджета стран-членов не должен превышать 3% ВВП, а госдолг - 60% ВВП. Соотношение госдолга Италии к ВВП страны сейчас составляет 132%.