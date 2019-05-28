//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕС может оштрафовать Италию на $ 4 млрд из-за ее неспособности обуздать госдолг

ЕС может оштрафовать Италию на $ 4 млрд из-за ее неспособности обуздать госдолг


фото: dw
Европейская комиссия может применить в Италию дисциплинарную процедуру из-за ее неспособности существенно снизить государственный долг

Об этом сообщает Bloomberg .

Если в ЕС прибегнут к такому шагу, Италию могут оштрафовать на 3500000000 евро ($ 4 млрд), рассказал агентству источник. Это будет означать эскалацию конфликта между Римом и Брюсселем.

Министры финансов стран ЕС должны будут одобрить решение Еврокомиссии, если оно будет принято. Следующая встреча запланирована на начало июля.

Итальянские облигации подешевели после появления новостей о возможном штраф. Доходность 10-летних бондов выросла на 0,12 процентного пункта - до 2,66%.

Вице-премьер-министр Италии Сальвини в понедельник заявил, что во время подготовки следующего госбюджета будет сопротивляться выполнению требований ЕС. В воскресенье его партия одержала убедительную победу на выборах в Европарламент.

Напомним, согласно европейским правилам, дефицит госбюджета стран-членов не должен превышать 3% ВВП, а госдолг - 60% ВВП. Соотношение госдолга Италии к ВВП страны сейчас составляет 132%.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать