ЕС может оштрафовать Италию на $ 4 млрд из-за ее неспособности обуздать госдолг
Об этом сообщает Bloomberg .
Если в ЕС прибегнут к такому шагу, Италию могут оштрафовать на 3500000000 евро ($ 4 млрд), рассказал агентству источник. Это будет означать эскалацию конфликта между Римом и Брюсселем.
Министры финансов стран ЕС должны будут одобрить решение Еврокомиссии, если оно будет принято. Следующая встреча запланирована на начало июля.
Итальянские облигации подешевели после появления новостей о возможном штраф. Доходность 10-летних бондов выросла на 0,12 процентного пункта - до 2,66%.
Вице-премьер-министр Италии Сальвини в понедельник заявил, что во время подготовки следующего госбюджета будет сопротивляться выполнению требований ЕС. В воскресенье его партия одержала убедительную победу на выборах в Европарламент.
Напомним, согласно европейским правилам, дефицит госбюджета стран-членов не должен превышать 3% ВВП, а госдолг - 60% ВВП. Соотношение госдолга Италии к ВВП страны сейчас составляет 132%.