Джошуа угрожает разрушить сопернику челюсть за разговоры

28 мая, 2019, 14:31

Британский тяжеловес Джошуа призвал своего будущего соперника американца Энди Руиса-младшего не переусердствовать с резкими заявлениями, иначе сломает ему челюсть

Слова Джошуа приводит Mirror .

"Если Руис хочет говорить всякую дрянь, я постараюсь сломать ему челюсть и причинить максимально проблем. Но если он хочет провести хороший боксерский поединок, подраться, а потом пожать друг другу руки, то лучше помолчать. Не стоит усердствовать в разговорах. Я бы побил Миллера за слова, которые он произнес. Я пришел в бокс из любителей, где уважение друг к другу очень важно ", - сказал Джошуа.

Ранее Руис назвал Джошуа большим роботом.