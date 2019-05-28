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Espreso.tvСпортДжошуа угрожает разрушить сопернику челюсть за разговоры

Джошуа угрожает разрушить сопернику челюсть за разговоры


фото: REUTERS
Британский тяжеловес Джошуа призвал своего будущего соперника американца Энди Руиса-младшего не переусердствовать с резкими заявлениями, иначе сломает ему челюсть

Слова Джошуа приводит Mirror .

"Если Руис хочет говорить всякую дрянь, я постараюсь сломать ему челюсть и причинить максимально проблем. Но если он хочет провести хороший боксерский поединок, подраться, а потом пожать друг другу руки, то лучше помолчать. Не стоит усердствовать в разговорах. Я бы побил Миллера за слова, которые он произнес. Я пришел в бокс из любителей, где уважение друг к другу очень важно ", - сказал Джошуа.

Ранее Руис назвал Джошуа большим роботом.

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